Спорт Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя

2020-10-31 11:30 336

 

31 октября в боксерском ринге в Лондоне встретятся украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора

31 октября состоится бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО)

Бой между Усиком и Чисорой переносился несколько раз. Изначально предполагалось, что поединок состоится в марте. Затем его перенесли на май. Однако теперь боксеры точно должны встретиться 31 октября.

29 октября состоялась финальная пресс-конфереция Чисоры и Усика перед боем. Чисора заявил, что "с нетерпением ждет боя, поскольку он готовился к этому девять месяцев". Он считает, что бой будет великолепен, а саму возможность подраться с Усиком называет "золотым ключом к богатству и славе".

"Это будет офигенный, чистый, красивый бокс", – заявляет Усик.

Фаворитом поединка считается Усик.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Бюджет Украины несет огромные убытки из-за производителей "настойки боярышника" - СМИ

2020-10-26 17:47 1050

Местные выборы 2020: онлайн трансляция результатов экзитполов

2020-10-25 19:30 2454

Местные выборы 2020 стартовали: когда и где смотреть экзитполы

2020-10-25 16:15 1365

Субсидии в Украине можно оформить онлайн: инструкция

2020-10-25 15:30 1014

Еще новости в разделе "Спорт"

Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя

2020-10-31 11:30 336

видео Улыбались и обнялись: состоялась дуэль взглядов перед боем Усик - Чисора

2020-10-29 21:00 756

Сергей Ребров признался, что доволен поединком против киевского Динамо

2020-10-29 10:11 720

"Соперник начал атаковать" - Луческу пояснил, почему Динамо не смогло одолеть команду Реброва

2020-10-29 09:12 657
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя 2020-10-31 11:30 336
видео Улыбались и обнялись: состоялась дуэль взглядов перед боем Усик - Чисора 2020-10-29 21:00 756
Сергей Ребров признался, что доволен поединком против киевского Динамо 2020-10-29 10:11 720
"Соперник начал атаковать" - Луческу пояснил, почему Динамо не смогло одолеть команду Реброва 2020-10-29 09:12 657

Лента

15:00 Украинцам ответили на главный вопрос при оформлении пенсии
14:30 В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19
14:00 Лукашенко пригрозил протестующим жесткой расправой
13:30 Армения запросила помощь у России по Карабаху
13:00 Сокрушительный удар доллара, в Нацбанке признались, что происходит: «Гривна девальвировала почти на…»
12:30 Путь к слабоумию: ученые доказали, что спорт может навредить мозгу
12:00 Как загадать желание на Хэллоуин, чтобы оно сбылось: главные ритуалы и обряды 31 октября
11:30 Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя
11:00 Кабмин расширил список товаров для борьбы с Covid-19, закупаемых по упрощенной процедуре
10:30 Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 8752 новых случая коронавируса