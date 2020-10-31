Спорт Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя

2020-10-31 11:30 336

31 октября в боксерском ринге в Лондоне встретятся украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора

31 октября состоится бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО)

Бой между Усиком и Чисорой переносился несколько раз. Изначально предполагалось, что поединок состоится в марте. Затем его перенесли на май. Однако теперь боксеры точно должны встретиться 31 октября.

29 октября состоялась финальная пресс-конфереция Чисоры и Усика перед боем. Чисора заявил, что "с нетерпением ждет боя, поскольку он готовился к этому девять месяцев". Он считает, что бой будет великолепен, а саму возможность подраться с Усиком называет "золотым ключом к богатству и славе".

"Это будет офигенный, чистый, красивый бокс", – заявляет Усик.

Фаворитом поединка считается Усик.

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