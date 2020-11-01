Спорт Усик после победы над Чисорой оценил бой ниже среднего

2020-11-01 15:00 291

Украинский боксер Александр Усик оценил свое выступление в победном бою с британцем Дереком Чисорой ниже среднего. Об этом он заявил сразу после победы, трансляцию вел телеканал Sky Sports.

В ночь на воскресенье Усик единогласным решением судей победил Чисору в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Для украинца бой с 36-летним Чисорой стал вторым в тяжелой весовой категории. На взвешивании британец превосходил соперника на 17 кг.

“Это был первый настоящий тест в тяжелом весе, ведь Чисора большой, жесткий парень, — отметил Усик. — Хотя я предполагал, что бой будет труднее. Считаю, что отбоксировал на троечку по десятибалльной шкале. Я не боксировал целый год и сразу же приехал выступать на таком высоком уровне. Я чувствую, что могу стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе”.

Следующий поединок 33-летний Усик может провести с чемпионом WBO Джошуа, который также владеет поясами IBF, WBA и IBO. Украинец отметил, что пока не думает о бое с 31-летним британцем.

Ранее Усик завладел титулом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, но оставил титул после перехода в другую весовую категорию.

На его счету 18 побед в 18 боях на профессиональном ринге, 13 из них — нокаутом. В ходе любительской карьеры он в 2011 году стал чемпионом мира в весовой категории до 91 кг, а в 2012-м победил на Олимпиаде в Лондоне. В активе Джошуа 23 победы (21 — нокаутом) в 24 поединках, он является олимпийским чемпионом 2012 года в весовой категории свыше 91 кг.

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