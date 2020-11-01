Спорт Усик после победы над Чисорой оценил бой ниже среднего

2020-11-01 15:00 291

 

Украинский боксер Александр Усик оценил свое выступление в победном бою с британцем Дереком Чисорой ниже среднего. Об этом он заявил сразу после победы, трансляцию вел телеканал Sky Sports.

В ночь на воскресенье Усик единогласным решением судей победил Чисору в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Для украинца бой с 36-летним Чисорой стал вторым в тяжелой весовой категории. На взвешивании британец превосходил соперника на 17 кг.

“Это был первый настоящий тест в тяжелом весе, ведь Чисора большой, жесткий парень, — отметил Усик. — Хотя я предполагал, что бой будет труднее. Считаю, что отбоксировал на троечку по десятибалльной шкале. Я не боксировал целый год и сразу же приехал выступать на таком высоком уровне. Я чувствую, что могу стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе”.

Следующий поединок 33-летний Усик может провести с чемпионом WBO Джошуа, который также владеет поясами IBF, WBA и IBO. Украинец отметил, что пока не думает о бое с 31-летним британцем.

Ранее Усик завладел титулом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, но оставил титул после перехода в другую весовую категорию.

На его счету 18 побед в 18 боях на профессиональном ринге, 13 из них — нокаутом. В ходе любительской карьеры он в 2011 году стал чемпионом мира в весовой категории до 91 кг, а в 2012-м победил на Олимпиаде в Лондоне. В активе Джошуа 23 победы (21 — нокаутом) в 24 поединках, он является олимпийским чемпионом 2012 года в весовой категории свыше 91 кг.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Александр Усик эффектно в 12 раундах победил Чисору, обещавшего украинцу "испуг на всю жизнь"

2020-11-01 12:30 363

В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19

2020-10-31 14:30 597

Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя

2020-10-31 11:30 1512

видео Улыбались и обнялись: состоялась дуэль взглядов перед боем Усик - Чисора

2020-10-29 21:00 1014

Еще новости в разделе "Спорт"

Усик после победы над Чисорой оценил бой ниже среднего

2020-11-01 15:00 291

Александр Усик эффектно в 12 раундах победил Чисору, обещавшего украинцу "испуг на всю жизнь"

2020-11-01 12:30 363

Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя

2020-10-31 11:30 1512

видео Улыбались и обнялись: состоялась дуэль взглядов перед боем Усик - Чисора

2020-10-29 21:00 1014
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Усик после победы над Чисорой оценил бой ниже среднего 2020-11-01 15:00 291
Александр Усик эффектно в 12 раундах победил Чисору, обещавшего украинцу "испуг на всю жизнь" 2020-11-01 12:30 363
Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя 2020-10-31 11:30 1512
видео Улыбались и обнялись: состоялась дуэль взглядов перед боем Усик - Чисора 2020-10-29 21:00 1014

Лента

15:00 Усик после победы над Чисорой оценил бой ниже среднего
14:30 Кроме "лежачих полицейских" на дорогах будут массово ставить островки безопасности и отбойники
14:00 Украинских заробитчан обложат налогами
13:30 Не лечит, но бодрит организм: назван продукт для профилактики коронавируса
13:00 Ким Чен Ына заметили с бывшей любовницей, несмотря на изчезновение жены
12:30 Александр Усик эффектно в 12 раундах победил Чисору, обещавшего украинцу "испуг на всю жизнь"
12:00 В Киеве водителям запретили разгоняться выше 50 км/ч до 1 апреля. Список улиц
11:30 Когда в Украине ударят морозы и какой погоды ждать на Новый год: прогноз синоптика
10:57 В Украине почти 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 1 ноября
10:30 Кравчук: КСУ нарушил Конституцию Украины