Коронавирус В Германии на месяц ввели ввели суровые карантинные ограничения

2020-11-03 15:46 537

В Германии из-за роста количества инфицированных коронавирусом ввели жесткие карантинные ограничения. Уже перестали работать рестораны, бары, развлекательные заведения. Ограничена работа магазинов.

До декабря также не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, а также тату-салоны. Отелям не разрешается принимать туристов.

Компаниям более десяти человек запрещается собираться в общественных местах.

Напомним, ранее в Германии ввели обязательный масочный режим, который продлится минимум до 17 января.

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