В Германии на месяц ввели ввели суровые карантинные ограничения

В Германии из-за роста количества инфицированных коронавирусом ввели жесткие карантинные ограничения. Уже перестали работать рестораны, бары, развлекательные заведения. Ограничена работа магазинов.
До декабря также не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, а также тату-салоны. Отелям не разрешается принимать туристов.
Компаниям более десяти человек запрещается собираться в общественных местах.
Напомним, ранее в Германии ввели обязательный масочный режим, который продлится минимум до 17 января.
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