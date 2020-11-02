Коронавирус Харьковская область стала лидером по числу новых случаев covid-19

2020-11-02 15:46 210

За прошедшие 24 часа самое большое количество новых случаев Covid-19 выявили в Харьковской области. 

"Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской обл. (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях", - сообщается в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 6754 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Украине заболели 402 194 человека.

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