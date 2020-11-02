В Британии разработан тест, обнаруживающий коронавирус за секунды

2020-11-02 20:00 471

Дыхательный тест, разработанный в Уэльсе, может определить Covid-19 и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно.

Результаты испытаний нового теста, проведенных в Шотландии и Германии, опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Его разработчик компания Imspex Diagnostics сообщила, что прибор для теста будет готов к использованию через шесть месяцев, если будет найдено необходимое финансирование.

«Перспективы, я думаю, очень вдохновляют, – сказал основатель и глава компании Санти Домингес. – То, что он мгновенный, позволит применять его в самых разных ситуациях, а не только в больницах».

Как сообщается, прибор основан на технологии, изначально применявшейся при разработке тестов для диагностики таких заболеваний, как рак легких, а также для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной.

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