Экс-горняк Чигринский может сыграть против луганской Зари в Лиге Европы

В прошлом игрок донецкого Шахтера, а ныне защитник АЕКа Дмитрий Чигринский восстановился после повреждения и готов принять участие в ближайшем матче против луганской Зари в Лиге Европы.
Как сообщает Gazzeta.gr, Чигринский уже приступил к тренировкам в общей группе и будет доступен для поединка третьего тура группового этапа ЛЕ.
Из-за повреждения мышцы, 33-летний украинец был вынужден пропустить последние матчи команды против Яннины в чемпионате Греции и Лестера в еврокубковом турнире.
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