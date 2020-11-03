Спорт Перед матчем Лиги чемпионов Аякс из-за коронавируса потерял 11 игроков

2020-11-03 14:45 177

Одиннадцать футболистов амстердамского "Аякса" заразились коронавирусом в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом".

Как сообщает RTL, "Аякс" отправился в Данию с 17 футболистами. Отмечается, что клуб не разглашает имена игроков, чьи результаты тестов на коронавирус оказались положительными.

В составе амстердамской команды оказался только один голкипер, Кьелл Схерпен, который не провел ни одного матча за основную команду.

Кроме вратарей Андре Онаны и Мартена Стекеленбурга, на матч Лиги чемпионов не заявлены ведущие футболисты "Аякса" – Дави Классен, Райан Гравенберх и Душан Тадич.

Напомним, Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Мидтьюлланд" – "Аякс" запланирован на сегодня, 3 ноября.

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