Мир В Нидерландах протесты против карантина переросли в массовые беспорядки и погромы

2021-01-25 10:14 98

В Нидерландах полиция была вынуждена прибегнуть к крайним мерам, чтобы разогнать протестующих в центре Амстердаме и Эйндховена.

Местные жители выступают против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, в частности против комендантского часа.

В полиции сообщили, что были вынуждены использовала водометы, дубинки, служебных собак и слезоточивый газ. Митингующие обоих городов, в свою очередь, забросали правоохранителей фейерверками, в Эйндховене люди пытались возводить баррикады на пути силовиков из велосипедов.

Как отмечает NOS, разгон демонстрантов повлек массовые беспорядки в Эйндховене. Протестующие начали поджигать машины и грабить магазины, около местного вокзала было приостановлено дорожное движение.

Кроме того, в городе Урк, расположенном в 80-ти километрах от Амстердама, подожгла мобильный центр для экспресс-тестирования граждан на COVID-19. Протестующие запускали фейерверки в прибывших на место сотрудников правоохранительных органов, бросали стеклянные бутылки.

"Действовала группа бунтовщиков, нарушивших мирный порядок в Урке. С поведением, которое невозможно выразить словами. От забрасывания камнями полицейских машин и их уничтожения до поджога центра тестирования на коронавирус", - говорится в опубликованном в нидерладских СМИ пресс-релизе полиции.

Напомним, 23 января в Нидерландах в силу вступил комендантский час по всей стране с 21 до 4.30 утра. Мера продлится до 10 февраля. Полиция уже оштрафовала более 3,6 тыс. человек за нарушение комендантского часа, еще 25 человек были задержаны.

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