Спорт Безработный Тен Хаг стал востребованным! Амстердамский Аякс будет бороться с Байером за опытного тренера

2025-05-20 14:45

Амстердамский Аякс навяжет Байеру из Леверкузена конкуренцию за главного тренера. Нидерландский гранд положил глаз на Эрика тен Хага, утверждает инсайдер Флориант Плеттенберг в X.

Оба клуба вынуждены искать нового коуча. Хаби Алонсо оставил "фармацевтов" ради мадридского Реала. В свою очередь Франческо Фариоли ушел из Аякса после досадной потери титула Эредивизи.

Тен Хаг остается без работы с осени, когда нидерландца уволил английский Манчестер Юнайтед. 55-летний специалист тренировал Аякс в 2017-2022 гг. Во главе амстердамцев он завоевал 2 чемпионства, два Кубка и Суперкубок Нидерландов.