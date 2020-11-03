Коронавирус Кличко обнародовал реальные данные по пандемии Covid-19 в Киеве

2020-11-03 15:12 171

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 789 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, в медучреждения столицы доставили 68 пациентов, остальные находятся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки выявили в Деснянском (158), Соломенском (120) и Днепровском (115) районах. Наибольшее количество инфицированных за все время пандемии насчитывается в Деснянском районе столицы - 6334 человека.

Также сообщается, что вчера от инфекции умерли 12 человек. За все время пандемии от вируса скончались 799 жителей Киева. На сегодня в столице зарегистрировано уже 39 534 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших в столице 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 270 мужчин в возрасте от 19 лет до 91 года, 54 ребенка (24 девочки в возрасте от 3 недель до 17 лет, а также 30 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет).

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