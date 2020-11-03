Коронавирус Степанов заявил об ураганном распространении COVID-19

2020-11-03 18:00 279

 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус в стране распространяется в ураганном режиме – за последние сутки зафиксировано 8899 случаев.

Как передает Хвиля, об этом он сказал на брифинге.

«Он действительно, коронавирус я имею в виду, распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме», - подчеркнул Степанов.

При этом он отметил, что плохая тенденция наблюдается не только в Украине. По его словам, к примеру, во Франции 52 тысячи человек заразились за сутки. В связи с этим на данный момент важно мобилизовать все усилия, чтобы остановить развитие эпидемии.

В Минздраве также выразили обеспокоенность ситуацией в селах, ведь там проживает 30% населения, однако не все имеют доступа к качественной медицинской помощи.

Подчеркивается, что в связи с этим людям, проживающим в селах, не следует при первых симптомах коронавируса ехать в амбулатории, ведь в данном случае есть высокая вероятность заразить окружающих.

Степанов советует при легких симптомах пребывать дома, а к экстренной помощи советует обращаться при тяжелых проявлениях остро-респираторных заболеваний, таких как: высокая температура, отдышка, потеря сознания и так далее.

Следует отметить, что в Украине за последние сутки госпитализированы - 1207 человек, умерло – 157, выздоровели - 5100 человек. За сутки осуществлено 60836 тестирований (методом ПЦР - 34818, методом ИФА - 26018).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев), а также Житомирской (470 случаев) областях.

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