Мир Лидеры восьми оппозиционных партий Грузии не признали результаты выборов

2020-11-04 13:44 249

В Грузии назревает новая революция роз. Лидеры восьми оппозиционных партий подписали меморандум, в котором утверждают, что не признают результатов парламентских выборов и требуют назначения нового голосования и призывают граждан выйти на акции протеста.

"Весь оппозиционный спектр считает, что состоявшиеся выборы не отражают воли народа, и новый парламент не может быть легитимным. Партии, преодолевшие проходной барьер, отказываются брать депутатские мандаты. Все оппозиционные партии Грузии требуют назначения новых парламентских выборов", - заявил лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, передает "Интерфакс".

Напомним, по данным ЦИК правящая партия "Грузинская мечта" получила 48% голосов, а восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер в парламент, - 52% голосов. Как известно, в парламент Грузии избираются 120 депутатов по партийным спискам и 30 по мажоритарным округам.

В оппозиции утверждают, что выборы были полностью сфальсифицированы в пользу "Грузинской мечты" и при честном подсчете голосов избирателей итоги выборов были бы противоположными.

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