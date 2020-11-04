Коронавирус В Грузии вместо локдауна вводят стратегию жестких точечных ограничений

2020-11-04 12:43 243

Власти Грузии обязали граждан страны носить защитные маски не только в помещении, но и на улице.

По данным телеканала Рустави 2, нарушителей масочного режима будут штрафовать на 20 лари (6 долларов). Кроме того, ограничивается работа ресторанов на всей территории страны. Они должны будут закрываться в 22.00. До этого подобные ограничения были введены в Тбилиси, Мцхете, Кутаиси и Батуми.

Также, во многих школах сохранится дистанционный режим обучения до конца ноября.

По словам, вице-премьера Майи Цкитишвили, стратегия точечных ограничений очень хорошо себя показала, поэтому в будущем власти не планируют вводить системный локдаун из-за коронавируса.

По данным на 3 ноября, с начала пандемии в Грузии выявлено 44,5 тысячи случаев заражения COVID-19, жертвами заболевания стали 362 пациента, выздоровели 28,6 тысячи человек. Рост заболеваемости коронавирусом начал наблюдаться с середины сентября.

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