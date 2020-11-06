Политика Послы стран Большой семерки дали Киеву четкие рекомендации по скандалу с КСУ

2020-11-06 08:27 87

Послы стран Большой семерки (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым призвали украинские власти к решительным действиям в ситуации с Конституционным судом.

Об этом говорится в сообщении председательства США в Группе поддержки послов G7 в Украине в Twitter.

Так, послы одобрили усилия сторонников реформ в борьбе с последствиями скандальных решений КСУ и предложили действовать решительнее.

"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создания судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины", - указано в сообщении.

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