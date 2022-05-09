Политика В День победы Лидеры стран Большой семерки пообещали Зеленскому нефтяное эмбарго и оружие

2022-05-09 14:31

Лидеры стран Большой семерки после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против россии и наращивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину.

"Сегодня мы, лидеры Группы семи (G7) совместно с Украиной и остальным международным сообществом отмечаем завершение Второй мировой войны в Европе и освобождение от фашизма и террора национал-социализма, которые принесли неизмеримые разрушения, невыражаемые ужасы и человеческие страдания... 77 лет спустя президент путин и его режим решили начать вторжение в Украину и развязали агрессивную, неспровоцированную войну против независимой страны.

Его поступки несут позор для россии и тех исторических жертв, которые совершил ее народ. Этим вторжением и своими действиями против Украины с 2014 года россия нарушила международный порядок, основанный на правилах, прежде всего Хартию ООН, созданного после Второй мировой войны, дабы спасти грядущие поколения от ужаса войны. Мы сохраняем единство в нашем убеждении, что президентпутин не должен победить в этой войне против Украины. Это наша обязанность перед памятью всех, кто боролся за свободу в ходе Второй мировой войны – продолжать борьбу сегодня за народ Украины, людей в Европе и всего мира", - говорится в заявлении G7.

В ходе онлайн-встречи Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ставит своей целью полный вывод российских войск и техники со всей своей территории в пределах государственных границ, признанных мировым сообществом.

В заявлении разместили обещание наказать военных преступников режима путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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