Политика Большая семерка будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется - Трюдо

2023-08-27 15:30

 

Лидеры “Группы семи” понимают, что война в Украине может длиться долго, но готовы поддерживать страну столько, сколько потребуется, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Bloomberg.

Цитата

“Мы всегда знали, что это будет длительный процесс”, – сказал премьер-министр Канады, когда его спросили, как продвигается контрнаступление в Украине. “Безусловно, судя по разговорам, которые мы имели на G7 и НАТО, мы готовы к войне, которая продлится столько, сколько нужно, потому что мы не можем и не должны позволить hоссии победить”.

Детали

Трюдо сделал эти комментарии во время интервью о канадской Арктике в кулуарах Седьмой ассамблеи Глобального экологического фонда в Ванкувере.

Вторжение россии в Украину привело к усилению геостратегического интереса к глобальной Арктике. Когда Швеция присоединится к Организации Североатлантического договора, россия будет единственным арктическим государством, которое не является ее членом.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость, чтобы союзники выделили не менее 2% ВВП на оборону. Канада не делает этого, но также утверждает, что некоторые из ее вкладов в безопасность, например ее береговой охраны, не учитываются в расчетах.

Тем не менее правительство Трюдо пообещало выделить 29 миллиардов долларов в течение 20 лет на модернизацию Norad, континентальной системы противовоздушной обороны, и обязалось заменить устаревшие CF-18 на истребители F-35, частично из-за беспокойства по поводу безопасности в Арктике.

Напомним

Украина начала переговоры с Канадой о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке нашего государства.

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