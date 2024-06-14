Мир Украина получит от "Большой семерки" помощь энергосектору более чем на миллиард долларов

2024-06-14 11:32

Украина получит от партнеров G7+ дополнительную помощь энергетическому сектору на общую сумму более 1 млрд долларов. Соответствующее решение принято на заседании Координационной группы G7+ в Берлине, передает пресс-служба Минэнерго.



Это, в частности:





более 70 млн евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;

500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;

300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;

не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;

донации в форме гуманитарной помощи государств-членов ЕС.



В решении говорится также о том, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру с 22 марта украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации, и о том, что есть необходимость привлечь к ответственности российских военных преступников.



"Мы, члены Координационной группы G7+ по помощи энергетике Украины и правительство Украины, осуждаем действия России и требуем привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам на критическую инфраструктуру, которые оказывают разрушительное действие на жизнь гражданского населения", - говорится в заявлении партнеров.



Речь также идет о важности усилий ENTSO-E в увеличении экспорта электроэнергии в Украину. Кроме того, партнеры подчеркнули, что увеличат усилия по предоставлению оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры производства и передачи энергии к зимнему периоду 2024/2025 годов.