Политика Местные выборы на Донбассе - впервые озвучена точная дата и условия проведения

2020-11-05 12:09 207

Первое, что предлагается сделать, – прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию ОРДЛО. ПВсе вооруженные формирования, наемники и вооружение должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены" в начале 2021 года.

Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать отдельные районы Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Об этом глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

Украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. По словам Кравчука, первое, что нужно сделать, это прекратить вооруженный конфликт: все вооруженные формирования, вооружение должны быть выведены с этой территории, незаконные формирования должны быть распущены.

Потом Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. Киев должен также урегулировать вопрос ответственности для боевиков.

Украина настаивает на увеличении численного состава СММ ОБСЕ на 1500 человек до середины декабря.

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ - Копенгагенского документа 1990 года.

По словам Кравчука, 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Украина также настаивает, чтобы встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась до конца 2020 года.

"Чтобы они оценили процесс имплементации договоренностей, что сделано, что не сделано. И обязательно обсудили условия безопасности и политические условия для местных выборов. Чтобы было точно и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только в определенных соответствующих условиях", - указал он.

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