Политика В Ростовской области ввели режим ЧС из-за эвакуированных жителей ОРДЛО

2022-02-19 11:30

Напомним, накануне боевики ОРДЛО объявили об эвакуации мирного населения оккупированных территорий.

Губернатор Ростовской области (РФ) Василий Голубев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за потока эвакуированных жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация" с 10:00 мск 19 февраля", — заявил Голубев на совещании в Ростове-на-Дону, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что правительство региона перешло на круглосуточный режим работы, министерства будут докладывать о ситуации с потоком жителей псевдореспублик, пишет ТАСС.

Пограничное управление ФСБ сообщило, что все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд в Россию.

Обострение на Донбассе

18 февраля главари подконтрольных Кремлю террористов "ЛДНР" заявили о немедленную эвакуацию женщин и детей из ОРДЛО в Россию. После чего следовала череда взрывов на неподконтрольной Украине территории.

Как выяснила общественность, видеоролики террористов Пасечника и Пушилина были записаны за несколько дней до эскалации на востоке.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с обновленными разведданными о передвижении войск РФ, заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Эскалация на Донбассе произошла на фоне роста угрозы вторжения с участием почти 200 тысяч военных РФ, сосредоточенных вокруг Украины.

Во вчерашних провокациях боевики обвинили Вооруженные силы. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.