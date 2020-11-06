Назначена дата заседания Генеассамблеи ООН по проблемам пандемии

Как сообщает France 24, Генеральная ассамблея ООН обсудит пандемию коронавируса на заседании 3-4 декабря.
Утверждение даты сессии уже поддержали большинство стран-членов ООН, никто не проголосовал против, а США, Израиль и Армения воздержались.
При этом заседание пройдет в онлайн-формате, поскольку присутсвие кого-то из делегатов лично маловероятно. Обсуждать будут международное взаимодействие по борьбе с заболеванием.
В сессии должны принять участие главы государств и правительств. Они могут отправить заранее записанные пятиминутные ролики, которые покажут в зале Генассамблеи после кратких выступлений представителей государств.
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