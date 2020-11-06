Коронавирус Назначена дата заседания Генеассамблеи ООН по проблемам пандемии

2020-11-06 18:33 177

Как сообщает France 24, Генеральная ассамблея ООН обсудит пандемию коронавируса на заседании 3-4 декабря.

Утверждение даты сессии уже поддержали большинство стран-членов ООН, никто не проголосовал против, а США, Израиль и Армения воздержались.

При этом заседание пройдет в онлайн-формате, поскольку присутсвие кого-то из делегатов лично маловероятно. Обсуждать будут международное взаимодействие по борьбе с заболеванием.

В сессии должны принять участие главы государств и правительств. Они могут отправить заранее записанные пятиминутные ролики, которые покажут в зале Генассамблеи после кратких выступлений представителей государств.

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