Мир Обвиненный в военных преступлениях президент Косово арестован в Гааге

2020-11-06 13:16 96

Подавший в отставку президент Косово Хашим Тачи задержан и взят под стражу прямо в здании суда в Гааге.

Как сообщает Спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косово, помимо Тачи, задержан экс-спикер парламента Кадри Весели, депутат косовского парламента Реджеп Селими и экс-глава парламента Якуп Красничи.

В утвержденном обвинительном заключении говорится, что военные преступления в виде незаконных или произвольных арестов и задержаний, жестокого обращения, пыток и убийств, а также преступления против человечности в виде тюремного заключения, других бесчеловечных действий, пыток, убийств, насильственных исчезновений людей и преследований были совершены по крайней мере с марта 1998 года по сентябрь 1999 года. 

Главными исполнителями жестоких приказов руководства были бойцы "Освободительной армии Косово", а жертвами – сотни мирных людей, непричастных к боевым действиям.

"В утвержденном обвинительном заключении утверждается, что Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красники несут индивидуальную уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Ранее президент Косово Хашим Тачи подал в отставку после подтверждения официальных обвинений в военных преступлениях.

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