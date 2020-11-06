Коронавирус Украинцев ждет Карантин выходного дня - стали известны точные даты и условия

2020-11-06 14:47 171

Со следующих выходных, 14 и 15 ноября, в Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Это означает, что на уикенд в стране будет работать только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, мы, конечно, смотрим на ту ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны - не на две недели, не на три недели. Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Это когда у нас останутся работать исключительно продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры. Все остальное, чтобы в выходные дни не работало", - заявил глава МОЗ Украины Максим Степанов в эфире ТВ.

Чиновник уверен, это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

"Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже со следующих выходных", - добавил глава Минздрава.

Он пояснил, что транспорт будет работать и на выходных, поскольку это критическая инфраструктура.

"Все же нагрузка в субботу-воскресенье намного меньше на транспорт. Закрывать транспорт мы не видим смысла. Более того, по этому пути не идет сейчас ни одна европейская страна", - отметил Степанов.

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