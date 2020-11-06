Мир Компания Илона Маска со второй попытки отправила на орбиту военный GPS-спутник

2020-11-06 19:29 114

Компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения.

Этот спутник должны были запустить на орбиту еще 3 октября, но запуск отменили за 2 секунды до конца отсчета из-за проблем с двигателем.

Всего на орбиту планируется запустить 32 спутника GPS третьего поколения, они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Сейчас на орбите находятся уже три таких спутника.

"Falcon 9 выполнила свою вторую миссию в этом году для Космических сил США, запустив космический аппарат GPS III 04 со стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде", - сообщает сайт SpaceX.

После разделения ступеней SpaceX приземлила первую ступень Falcon 9 на платформу в Атлантическом океане.

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