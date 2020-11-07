Мир Землю накроет затяжной магнитной бурей: стали известны даты

2020-11-07 12:30 156

 

Магнитная буря в ноябре будет не столь мощной, как октябрьские геомагнитные колебания. Но эксперты предупреждают, что она затянется на несколько дней. Астрофизики рассказали, когда ждать бури, а врачи - кому она угрожает проблемами со здоровьем, и как их избежать.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН рассказали, что магнитосфера "накалится" в 20-х числах ноября.

Возмущение магнитного поля будет с 19 по 21 число, затем новый скачок ожидается 25 ноября.

Магнитная (геомагнитная) буря - это возмущение геомагнитного поля планеты. Она вызвана поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра. Специалисты говорят, что длится магнитная буря от нескольких часов до нескольких суток.

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