Мир Лукашенко согласился на новые выборы

2020-11-07 15:00 291

 

Требование о проведении новых президентских выборов в Беларуси является одним из главных требований оппозиции и Запада.

Проведение новых президентских выборов в Беларуси возможно в случае, если это поддержит большинство граждан. Об этом заявил белорусских лидер Александр Лукашенко на открытии третьей линии метро в Минске, сообщило издание Лига.

"Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новых выборов. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен покидать страну в случае смены власти.

Как сообщалось ранее, Евросоюз ввел персональные санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и 13 белорусских чиновников.

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