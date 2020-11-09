Коронавирус Ученые впервые назвали витамин, который спасает от тяжелой формы COVID-19

2020-11-09 15:46 1059

Ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что нормальный уровень витамина D в организме человека может предотвратить развитие тяжелой формы коронавируса.

"Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания", - сообщил доктор Гарет Дэвис, передает Express.

Такой результат был получен в ходе исследования, проведенного в сотрудничестве с врачами, доктором Джоанной Байерс и доктором Аттилой Р. Гарами.

В исследовательской работе, которая еще находится на стадии рецензирования, группа ученых проанализировала ежедневные глобальные отчеты о смертях и выздоровлении от COVID-19. Исследователи обнаружили поразительную корреляцию между тяжестью COVID-19 и географической широтой. В северном полушарии, где распространен сезонный дефицит витамина D, была зарегистрирована более тяжелая ситуация с коронавирусом.

По мнению ученых, витамин D критически важен для иммунной функции. Когда его уровень высок, врожденная иммунная система сильна.

Дэвис рассказал, как вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проникает в организм.

"Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС). Среди прочего, РАС регулирует кровяное давление и воспалительную реакцию. Реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая цитокиновый шторм. Это то, что убивает людей", - говорит доктор.

При этом он отмечает, что адекватный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление. Текущие рекомендации Британской национальной службы здоровья предполагают, что каждый человек должен принимать 400 МЕ (международные единицы, 1= 0.67 мг) витамина D ежедневно с октября по начало марта. Это примерно 180 мг.

Доктор Дэвис и его коллеги считают, что добавки витамина D "должны быть тактикой номер один в глобальной стратегии борьбы с пандемией".

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