Мир Ученые рассказали, помогают ли витамины в борьбе с ковидом

2021-11-09 17:20

 

Исследование проводили биологи из пяти стран

За последний год медики не раз говорили о том, что повышенный уровень витамина D может защитить от COVID. Недавно ученые провели новое исследование.

Но новое исследование, проведенное биологами из пяти стран, не выявило никакой связи между заболеванием и наличием витамина D, передает storinka.com.ua.

Витамин никак не защищает от ковид, это доказали ученые. На степень тяжести зхаболевания наличие витамина также никак не влияет.

Как сообщалось ранее, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer. Известно, что в страну прибыло 1 млн 400 тысяч доз. Препарат закупили за счет государственного бюджета.

С сегодняшнего дня, 8 ноября, в Украине непривитых людей не допустят к работе. Это касается представителей некоторых профессий.

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