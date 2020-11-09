Коронавирус Степанов уточнил, каким будет карантин «выходного дня» в Украине

2020-11-09 20:00 135

Кабинет министров Украины уже в ближайшие дни рассмотрит предложение об ужесточении карантина, в частности будет рассмотрен вопрос введения карантина «выходного дня».

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы понимаем, что полный локдаун будет большим испытанием для экономики Украины, в частности для малого и среднего бизнеса. Но нам важно разорвать цепь передачи заболевания. Поэтому мы инициируем введение жесткого карантина «выходного дня». Это поможет уменьшить количество контактов между людьми», - подчеркнул Степанов.

Он сообщил, что если такой карантин будет введен, то он будет начинать действовать с 00 часов 00 минут субботы и до 00 часов 00 минут понедельника.

В эти дни работать будут только магазины продуктов, аптеки, общественный транспорт, автозаправки и ветеринарные аптеки, работа ресторанов будет ограничена – разрешено будет работать только на вынос.

Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов поставил точку в вопросе введения локдауна, заявив, что сейчас экономика Украины второго жесткого карантина не выдержит.

Также сообщалось, что НАНУ дала прогноз по распространению коронавируса в Украине в середине ноября. Отмечается, что число новых больных за сутки до 13 ноября может достичь в среднем около 11 тысяч.

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