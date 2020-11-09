Мир В Китае "приняли к сведению" победу Байдена, но поздравлять пока не собираются

2020-11-09 22:00 33

В китайском МИД отметили, что будут действовать согласно международным процедурам

Власти Китая уклонились от ответа, когда они собираются поздравлять избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах, а в министерстве иностранных дел страны заявили, что Китай будет действовать "в соответствии с международной практикой", передает CNN.

В понедельник, 9 ноября, официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь во время выступления на брифинге отметил, что Китай "принял к сведению победу Байдена<...>но исход всеобщих выборов будет определен в соответствии с законами и процедурами Соединенных Штатов".

Он также отметил, что правительство Китая "обработает вопрос с поздравлением в соответствии с международной практикой". При этом, китайские госСМИ заявили, что отношения с США могут быть "перезагружены к лучшему" – в частности, в сфере торговли.

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