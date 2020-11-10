Коронавирус Медики потребовали от правительства ввести жесткий национальный карантин

2020-11-10 09:11 108

Глава федерации медицинских гильдий Италии Филиппо Анелли призвал власти страны ввести национальный карантин в связи с рекордным распространением коронавирусной инфекции нового типа, передает агентство ANSA.

Национальная система здравоохранения Италии не может справиться с ростом числа случаев COVID-19.

Напомним,  на прошлой неделе правительство Джузеппе Конте ввело трехуровневую систему локальных ограничений, согласно которому регионы Калабрия, Ломбардия, Пьемонт и Валь-д'Аоста перешли в режим жесткого карантина. Данные регионы классифицировали как красные зоны с высоким уровнем заражения.

В красной зоне карантина закрыты торговые заведения и рынки не имеющие важнейшее значение, запрещен выезд за пределы родного города. Исключения сделаны только для тех, кто работает в другом регионе и тем, кому необходимо лечение за пределами места проживания.

За последние 24 часа в Италии было выявлено 25 271 новых случаев заболевания коронавирусом, примерно на 7000 меньше, чем вчера. С другой стороны, медики отмечают, что прирост смертельных случаев вырос.

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