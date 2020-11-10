Коронавирус Некоторые люди имеют природный иммунитет к COVID-19

2020-11-10 19:30 96

 

Небольшое число людей может иметь приобретенный иммунитет, защищающий их от заражения SARS-CoV-2, даже без предварительного контакта с этим вирусом.

Об этом сообщается в новой статье, опубликованной в журнале Science.

Большая команда британских медиков изучила образцы крови, собранные у детей до 16 лет и взрослых до начала пандемии, а также в первые ее месяцы, при условии, что донор показал отрицательные результаты тестирования на COVID-19. Ученые сравнили антитела, присутствующие в этой крови, с образцами людей, уже переболевших, цитирует научное издание Naked Science.

Как и можно было ожидать, у тех, кто переболел COVID-19, обнаруживались различные иммуноглобулины, атакующие S-белок вируса. Однако и у некоторых не контактировавших с ним людей присутствовали иммуноглобулины G (IgG), связывающие этот белок. Из выборки в 302 взрослых таких нашлось 16 (пять процентов), а из 48 детей — у 21 (44 процента).

Эти IgG — часть приобретенного иммунитета, который появился у людей после сравнительно недавней инфекции коронавирусами, похожими на SARS-CoV-2. Такие кросс-реактивные антитела не столь эффективны в связывании его S-белка, как предназначенные именно для него, однако могут существенно влиять на течение болезни и ход развития эпидемии.

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