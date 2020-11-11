Мир РФ срочно перебрасывает солдат и технику в район Нагорного Карабаха

2020-11-11 09:12 39

РФ спешит ввести своих военных в зону конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Миротворцы, прибывшие в Армению, уже выдвинулись в район военных действий в зоне Карабаха. 

Колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения вдоль Лачинского коридора.

Всего в зону действия конфликта уже прибыли более чем 400 миротворцев РФ из 15 отдельной миротворческой бригады на 20 самолетах Ил-76.

Предполагается, что в НКР будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

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