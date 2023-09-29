Мир Армяне в ближайшее время полностью покинут Нагорный Карабах

2023-09-29 10:27

В ближайшие дни в Нагорном Карабахе больше не останется армян. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Выход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается. Анализ ситуации показывает, что в последующие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Это акт этнической чистки", - сказал он.

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян сообщил, что из Нагорного Карабаха в Армению въехали 66 500 человек.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч армян.

Напомним, непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование. Все его "государственные органы" будут распущены к 1 января 2024 года. Местное население должно самостоятельно принять решение о выборе места жительства.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий" для "восстановления конституционного строя". В Армении заявили, что не будут участвовать в боевых действиях и 20 сентября "власть" Нагорного Карабаха приняла предложение о прекращении огня от Азербайджана. После этого Баку объявил, что вернул регион под свой контроль, а его жители стали переезжать в Армению.

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