Мир видео Президент Азербайджана поднял флаг страны в главном городе Нагорного Карабаха

2023-10-16 08:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в столицу Нагорного Карабаха Ханкенди (армянское название – Степанакерт), где он поднял азербайджанский флаг и выступил с речью

Об этом сообщает азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

Также он побывал в других населенных пунктах Нагорного Карабаха.

Напомним, более 30 лет назад в Нагорном Карабахе произошли трагические события, которые привели к полномасштабной войне между армянами и азербайджанцами.

Около месяца назад Азербайджан провел в Карабахе "антитеррористическую операцию", она завершилась 20 сентября.

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ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы 2023-10-15 10:30