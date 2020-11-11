Коронавирус В Украине вводят карантин выходного дня

2020-11-11 16:30 48

На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов и ТРЦ.

В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин.

В соответствии с решением правительства, на выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

Что запретят:

закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ - планируется разрешить работу только магазинам;

запретят развлекательные и массовые мероприятия;

запретят деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);

позволят ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания работать только на вынос.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:

продуктовые магазины;

аптеки;

транспорт;

АЗС и ветеринарные аптеки.

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