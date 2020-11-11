Коронавирус Врачи ломают головы: пульмонолог назвала главную сложность с госпитализацией больных COVID-19

2020-11-11 17:00 72

В Украине есть определенная сложность с госпитализацией людей, у которых диагностировали коронавирус, так как врачам приходится ломать голову над тем, куда их доставлять.

Об этом в эфире Апостроф Live заявила врач-пульмонолог Светлана Гук.

"В каждом регионе, в каждой больнице требуют ковидные места, потому что, действительно, у каждой категории пациентов есть заболевшие. Роженицы, беременные тоже могут иметь коронавирус и должны же где-то получить медицинскую помощь. Проблема в том, что когда строились эти больницы, не было предусмотрено никакой возможности разделить потоки пациентов", - сказала она.

Врач также отметила, что в нашей стране больницы очень устаревшие и нет возможности организовать разные входы для пациентов - зараженных и здоровых. В них нет так называемого промежуточного блока, где были пациенты с подозрением на болезнь.

"Например, в больницу поступает роженица, у которой два дня температура и началась уже родовая деятельность - куда ее определять? Должен быть блок, в котором проводится дифференциальная диагностика", - уточнила она.

Гук также рассказала и о проблеме с ПЦР-тестами.

"Есть ложно-отрицательные и ложно-положительные. Любой диагноз может ставиться легко, но бывает, что врачи ломают головы, и дифференциальная диагностика протекает тяжело. Не всегда диагноз на поверхности, поэтому для нас, врачей, это проблема", - считает она.

Врач рассказала, что дифференциальный диагноз означает, что человек может быть болен не только COVID-19, но и гриппом или иметь другие проблемы со здоровьем.

"У меня сейчас был пациент в телефонном сопровождении. Когда он сделал анализ мочи, то срочно ушел в урологию. Сейчас все так нацелены на ковид и этому есть свои причины. Но жизнь продолжается, и есть много других причин. Сейчас еще есть грипп, и сопутствующие заболевания могут давать похожую клинику, а пациенты описывают вам клинику ковида. Все, как только видят 37,2, знают, что они задыхаются, у них все уже есть. И врач здесь должен сохранять холодную голову", - завершила она.

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