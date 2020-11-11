Коронавирус В Украине ввели общенациональный карантин: что это значит и какие ограничения

2020-11-11 19:00 153

 

На заседании правительства в среду, 11 ноября, было поддержано предложение министра здравоохранения Максима Степанова вместо адаптивного карантина ввести общенациональный карантин с более суровыми ограничениями. Будут действовать запреты "оранжевой" зоны по всей территории страны.

Об этом стало известно из трансляции заседания Кабмина на видеохостинге Youtube.

Какие ограничения будут действовать:

  • запрет на проведение массовых культурных, в том числе концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек. В случае проведения таких мероприятий с числом участников до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение физической дистанции не менее полутора метров;
  • проведение матчей разрешается без зрителей и при условии осуществления ежедневного контроля состояния здоровья участников таких спортивных мероприятий;
  • запрещена деятельность кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест;
  • запрещается деятельность музеев, которые не могут обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров;
  • под запретом перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;
  • полностью запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов и развлекательных заведений, деятельность ресторанов, кафе, баров, закусочных. Не разрешена и деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга;
  • запрещена работа после 22:00 до 07:00 субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания, кроме адресной доставки и заказ на вынос.

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