Коронавирус COVID-19 выявлен у тех, кто уже был привит российской вакциной

2020-11-12 15:12 280

В РФ медик заразился коронавирусом COVID-19 в течение недели после прививки двухкомпонентной вакциной Спутник V, сообщает РИА Новости.

"У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника, новой коронавирусной инфекцией после проведения первой дозы… этой двухкомпонентной вакцины, но заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением", – сообщила замглавы Минздрава Кемеровской области.

Медики предполагают, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.

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