Третья прививка от коронавируса в Украине может стать обязательной

Финальное решение об этом будет принято в январе 2022 года. В здравоохранительном ведомстве страны ждут рекомендаций ВОЗ и Евросоюза
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в стране могут сделать обязательной третью прививку от коронавирусной инфекции.
Об этом чиновник рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".
Кузин отметил, что окончательное решение будет принято в январе 2022 года, когда поступят рекомендации от ВОЗ и Евросоюза. В это же время будет решено, продлят ли срок действия сертификатов о вакцинации.
Кузин добавил, что третья прививка от коронавируса усиливает иммунитет, особенно у граждан со слабым здоровьем. Бустерная доза необходима и гражданам, которые прошли вакцинацию 9 -10 месяцев назад.