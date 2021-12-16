Коронавирус Третья прививка от коронавируса в Украине может стать обязательной

2021-12-16 20:40

Финальное решение об этом будет принято в январе 2022 года. В здравоохранительном ведомстве страны ждут рекомендаций ВОЗ и Евросоюза

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в стране могут сделать обязательной третью прививку от коронавирусной инфекции.

Об этом чиновник рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Кузин отметил, что окончательное решение будет принято в январе 2022 года, когда поступят рекомендации от ВОЗ и Евросоюза. В это же время будет решено, продлят ли срок действия сертификатов о вакцинации.

Кузин добавил, что третья прививка от коронавируса усиливает иммунитет, особенно у граждан со слабым здоровьем. Бустерная доза необходима и гражданам, которые прошли вакцинацию 9 -10 месяцев назад.