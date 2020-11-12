Коронавирус Стало известно, как будет работать общественный транспорт после введения карантина выходного дня

2020-11-12 19:30 266

Общественный транспорт не будет прекращать работу на выходных после введения карантина выходного дня. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам главы Мининфраструктуры, во время общегосударственного карантина автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога, будуть продолжаьть осуществлять перевозки пассажиров, однако лишь на сидячих местах. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Также Криклий подчеркнул, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

"Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда / выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - заявил министр инфраструктуры.

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