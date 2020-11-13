Коронавирус Степанов откровенно пояснил, что ждет Украину без карантина уже через месяц

2020-11-13 16:32 1246

Если украинцы не будут придерживаться карантина, то через месяц COVID-койки будут заполнены на 100%. 

"Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые требуют кислород, люди, которые иногда нуждаются в аппаратах ИВЛ, люди, которые требуют высококвалифицированное оказание медицинской помощи", - заявил сегодня глава Минздрава Максим Степанов.

В Минздраве считают лучшим способом предотвращения распространения коронавируса введение локдауна, но Степанов отметил, что украинская экономика его не выдержит.

Также Степанов заявил, что зима будет очень тяжелой для Украины, и главной задачей будет минимизировать человеческие жертвы.

"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - заявил Степанов.

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