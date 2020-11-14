Коронавирус Шмыгаль и Аваков высказались о "карантине выходного дня"

2020-11-14 14:30 224

Мэры городов не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о «карантине выходного дня».

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании в пятницу, 13 ноября, - сообщает Хвиля со ссылкой на пресс службу Кабинета Министров Украины.

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что "карантин выходного дня" касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины.

Как отметил Шмыгаль, председатели ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродспоживслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о переговорах с крупными торговыми сетями.

По его словам, все участники рынка заверили чиновников, что будут работать в соответствии с законодательством.

Кроме того, Аваков отметил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

Правительство Украины поручило Госпродспоживслужбе, совместно с Нацполицией, проверять небольшие магазины и продуктовые рынки, в частности то, как они соблюдают противоэпидемические мероприятия.

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