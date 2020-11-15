Коронавирус видео Глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом

2020-11-15 00:05 42

Министр будет находиться на самоизоляции дома и дистанционно работать в обычном режиме, отметил министр.

У министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили коронавирус COVID-19. Он ушел на самоизоляцию после подтверждения диагноза, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 14 ноября.

Указано, что положительный тест на коронавирус министр получил сегодня. Он будет выполнять свои обязанности дистанционно, находясь на домашнем лечении.

"Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", – сказал Степанов

Напомним, коронавирусом заразилось почти все руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского. Глава государства находится на самоизоляции в клинике Феофания, откуда выполняет свои полномочия и записывает видеоблоги для украинцев.

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