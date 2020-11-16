Коронавирус Впервые были названы примерные сроки окончания пандемии

2020-11-16 15:46 84

Соучредитель компании BioNTech и один из разработчиков наиболее перспективной вакцины от коронавируса в мире, профессор Угура Сахина назвал примерные сроки окончания пандемии.

По его компетентному мнению, мир сможет вернуться к нормальной, привычной жизни не ранее конца 2021 года.

"Уверен, что передача вируса от человека к человеку будет снижена благодаря эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения", - приводит слова Сахина BBC.

Кроме того, Угура Сахина считает, что эта зима все еще будет сложной. По его мнению, воздействие вакцины COVID-19 будет значительным уже летом и к следующей зиме жизнь должна вернуться в нормальное русло.

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