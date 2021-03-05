Коронавирус В ВОЗ впервые назвали четкие сроки окончания глобальной пандемии коронавируса

2021-03-05 21:36

В 2021-м году ситуация с коронавирусом в большинстве стран мира будет более контролируемая, чем в прошлом, а в следующем году пандемия закончится.

Такое смелое заявление в интервью телеканалу DR глава европейского отделения Всемирной организации здоровья Ханс Клюге.

"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. Мы уже знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится", – заявил он.

При этом он отметил, что это не значит, что в следующем году вирус полностью исчезнет.

Напомним, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что прогнозировать победу над пандемией до конца 2021 года нереалистично.

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