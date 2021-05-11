Коронавирус Во Франции дали ответ на главный вопрос о пандемии коронавируса - когда все закончится

2021-05-11 15:04

Пандемия коронавирусной инфекции во Франции может завершиться примерно через год, заявил премьер-министр республики Жан Кастекс.

"Ученые нам говорят о том, что эпидемия закончится примерно через год. Но мы добились успеха в том, чтобы защитить себя на случай наиболее серьезных последствий", - сказал Кастекс.

Как сообщает Le Parisien, премьер призвал жителей страны продолжать соблюдать карантинные меры. По его словам выходить из пандемического кризиса следует осторожно и постепенно.

"Если мы увидим, что в некоторых местах эпидемическая ситуация вновь выходит из-под контроля, то в этом случае мы применим особые меры", - добавил премьер.

Также, он не исключил четвертую волну коронавиурсной инфекции в стране. При этом глава правительства сообщил, что "власти уже сделали заказы на вакцины, что позволит провести повторную вакцинацию населения осенью в случае необходимости".

Напомним, за время пандемии во Франции выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались почти 108 тыс. человек. На сегодня от коронавируса привиты 17,8 млн жителей страны, из них больше 7 млн уже получили обе дозы вакцины.