Коронавирус Глава ВОЗ впервые заявил, что конец пандемии коронавируса уже близок

2022-09-16 08:26

Конец пандемии коронавируса уже виден, но он еще не наступил. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы еще не там. Но конец виден", – заявил он журналистам на виртуальной пресс-конференции.

При этом Гебрейесус снова призвал страны сохранять бдительность и сравнил пандемию с марафонским забегом.

"Сейчас пора бежать усерднее и убедиться, что мы пересекаем границу и получаем вознаграждения за всю нашу тяжелую работу", - сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что страны должны тщательным образом пересмотреть свою политику и усилить ее против COVID-19 и будущих вирусов. Глава ВОЗ призвал страны вакцинировать 100% своих групп высокого риска и продолжить тестирование на вирус.

В ВОЗ также заявили, что страны должны поддерживать достаточные запасы медицинского оборудования и медицинских работников.

"Мы ожидаем, что в будущем будут волны инфекций, потенциально в разные моменты времени во всем мире, вызванные разными подвариантами омикрона или даже другими штаммами", - сказала старший эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхов.

В Еврокомиссии также заявили, что пандемия все еще остается угрозой Европе.

"Летняя волна COVID-19, вызванная OmicronBA.4 и BA.5, показала, что пандемия еще не закончилась, поскольку вирус продолжает циркулировать в Европе и за ее пределами", – сказал представитель Европейской комиссии.

 

 

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