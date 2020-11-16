Коронавирус Карантин в Украине усилен: какие ограничения и запреты появятся с 16 ноября

2020-11-16 13:12 679

После первого карантинного уикенда правительство возобновило общенациональный карантин вместо адаптивного, который действовал предыдущие месяцы и ввел новые ограничения. Они касаются массовых мероприятий, работы кинотеатров и общественного транспорта.

Так, запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте; работа дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Также под запретом перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Напомним, в минувший уикенд в стране начал действовать карантин выходного дня. Был введен запрет на работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работу театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы. Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды.

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