Коронавирус "Битва антиковидных вакцин": фирма с США заявила о рекордных 95% эффективности своего кандидата

2020-11-16 20:30 56

 

Согласно предварительным данным, потенциальная вакцина от COVID-19, разработанная в США компанией Moderna, эффективна почти на 95%. Об этом в понедельник заявили в самой компании.

"Исследование 3-й фазы соответствовало статистическим критериям с эффективностью вакцины 94,5% (p <0,0001)", - говорится в сообщении компании.

Сообщается, что в исследовании приняли участие более 30 000 участников в США, и оно проводится в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящим в состав Национальных институтов здравоохранения (NIH), и Биомедицинским центром Управления перспективных исследований и разработок (BARDA), входящим в состав Офиса помощника секретаря по вопросам готовности и реагирования Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В Moderna заявляют, что намерены подать в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США запрос о разрешении использования в чрезвычайных ситуациях (EUA) в ближайшие недели.

Как сообщал УНН, буквально на прошлой неделе американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.

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