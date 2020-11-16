Коронавирус Полиция принудительно отправила на карантин 2390 предприятий

2020-11-16 21:30 84

 

На протяжении выходных 14 и 15 ноября полицейские следили за соблюдением требований карантина выходного дня. В целом полиция за два дня закрыла 2390 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки запрету правительства. Среди них 1534 предприятий торговли, 792 заведения питания, 26 дискотек и ночных клубов и 20 спортклубов.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, составлено 1960 админпротоколов за нарушение карантина, начато 9 уголовных производств.

Больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти отказывались выполнять соответствующее решение Кабмина. Это: Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области. Много нарушителей также было в столице и Киевской области.

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